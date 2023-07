Pagamenti Pos, giù le commissioni  

Lo hanno definito un «accordo storico», perché il tema spinoso delle commissioni sui pagamenti digitali a carico dei negozianti è sul tavolo da oltre dieci anni.

Abi, (l’associazione bancaria italiana) e le principali sigle di rappresentanza delle imprese hanno finalmente trovato un accordo per ridurre il costo delle commissioni pagate dai piccoli esercenti nei pagamenti digitali sotto i 30 euro e diffondere così l'utilizzo e l'accettazione di pagamenti elettronici.

L’intesa

L'accordo prevede l'impegno di banche e operatori dei pagamenti a «promuovere iniziative commerciali» per «ridurre l'impatto dei costi delle transazioni di basso valore», in generale sotto 30 euro, ma con offerte che «in particolare» siano «significativamente competitive» per le transazioni sotto i 10 euro che così, indicano i commercianti, verranno «quasi azzerate».

Il valore dell'accordo è anche nel metodo: il percorso fatto e il risultato raggiunto «confermano - come sottolinea Confartigianato - il valore del confronto tra le parti sociali per raggiungere risultati utili alle imprese», con «uno sforzo comune tra organizzazioni d'impresa e sistema bancario per abbattere i costi e semplificare gli adempimenti a carico degli imprenditori», così «come avvenne con la moratoria sui crediti in occasione della crisi del 2008».

Reazioni

Confesercenti nazionale spera sia poi reso strutturale un intervento che al momento è temporaneo, calcola che "l'accordo potrebbe portare ad un risparmio sulle commissioni fino a 500 milioni di euro l'anno". Gli impegni sono a favore degli esercenti sotto la soglia di 400mila euro di fatturato.

Per Confcommercio la sigla dell'accordo è «un passo molto importante sul tema dell'equità e della trasparenza dei costi dei pagamenti elettronici che va, però, consolidato con un adeguamento complessivo della normativa sulla trasparenza».

Per l'associazione dei pubblici esercizi Fipe «segna un momento importante per garantire alle imprese una maggiore trasparenza e la possibilità di scegliere le soluzioni più convenienti, al fine di assicurare il servizio al cliente e contenere i costi». «Bene, ottima notizia. Ora le scuse per rifiutare i pagamenti elettronici stanno a zero», dice l'Unione Nazionale dei Consumatori che invoca severità nelle sanzioni.

Nell’Isola

Roberto Bolognese, presidente di Confesercenti Sardegna, accoglie con soddisfazione la sigla dell’accordo, ma non nasconde comunque vecchie perplessità: «La strada è giusta, ma non risolve tutti i problemi. Il primo dei quali è l’ostinata guerra all’uso del contante, che rimane tuttavia uno dei metodi di pagamento fondamentali per i commercianti e non deve perciò essere smantellato».

Bolognese punta poi il dito su un altro aspetto dolente: «Ricordiamoci che le spese bancarie che devono sostenere gli esercenti non sono di certo cancellate. Anzi, resta il noleggio dei dispositivi Pos e tutte quelle voci che ogni anno appesantiscono la gestione di un conto bancario». (l. m.)

