«Pagamenti Pac da sbloccare» 

Il Centro Studi agricoli chiede alla Regione un intervento immediato per risolvere il blocco dei pagamenti della Politica agricola comune dell’Unione Europea. Tore Piana, presidente dell’associazione, ha indirizzato un appello alla presidente della Giunta, Alessandra Todde e all’assessore regionale all’Agricoltura, Gianfranco Satta. Il testo della lettera ripercorre la drammaticità della situazione e le mancate risposte da parte dell’organismo pagatore Argea: ci sono migliaia di aziende sarde che non sanno se riceveranno i fondi prima delle imminenti festività. Altri ottomila operatori si vedranno liquidare invece poche centinaia di euro a fronte di migliaia di euro richiesti nella documentazione presentata. Uno stallo che ha gettato nell’incertezza agricoltori e allevatori: la fine dell’anno è costellata da scadenze tributarie, previdenziali e bancarie che tanti non sanno come onorare.

Piana è netto verso Presidente ed Assessore: «Chiediamo di conoscere le date dei pagamenti. Gli agricoltori non hanno colpe per gli errori informatici e la confusione relativa alla classificazione dei terreni».

Matteo Mascia