Pagamenti e ricariche telefoniche si fanno col postino 

Portalettere sempre più digitali grazie ai 59 nuovi palmari in dotazione al centro di recapito di Pill’e Matta. Gli smartphone consentono il pagamento cashless dei principali bollettini, della corrispondenza e dei pacchi in contrassegno attraverso la funzionalità “paga con codice” di PostePay in modalità contactless. Inoltre, è possibile fare ricariche telefoniche e PostePay, sempre con pagamenti senza denaro contante. E grazie all’utilizzo della firma elettronica del destinatario direttamente sul palmare, permettono di gestire il recapito su appuntamento e il ritiro a domicilio della posta.

«I nuovi smartphone – afferma Andrea Sitzia, responsabile del centro - sono stati una rivoluzione nella gestione del recapito e di tutti i servizi che il portalettere “digitale” offre a domicilio del cittadino: sono più maneggevoli, hanno una maggiore autonomia di carica e il sistema di pagamento SoftPos integrato permette di fare molteplici operazioni attraverso un unico strumento».

Il Centro di Distribuzione di Pill’e Matta ha competenza sui comuni di Quartucciu, Quartu, Selargius, Sinnai, Settimo San Pietro, Maracalagonis, Burcei, Villasimius, Villaputzu, San Vito, Muravera e Castiadas, servendo un bacino di oltre 181mila abitanti, oltre 73 mila abitazioni, 4.600 attività commerciali e 2.700 uffici.

RIPRODUZIONE RISERVATA