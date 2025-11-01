Pagamenti digitali, Cagliari al top 

Nei primi nove mesi del 2025 i pagamenti digitali in Italia crescono del 27,5%, mentre lo scontrino medio cashless si riduce a 31,8 euro, segnando un calo del -6,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. È quanto emerge dall’Osservatorio consumi cashless di SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, che ha analizzato i dati di spesa senza contanti nei principali settori merceologici in tutti i capoluoghi di regione. Rispetto al 2024, Cagliari è la settima città in Italia in cui si è registrato il maggiore aumento di transazioni cashless: +46,1%.

Lo scontrino medio

Le abitudini cambiano di città in città, e Cagliari è tra i capoluoghi (con Bari e Genova) dove al bar si registrano quasi due pagamenti digitali su dieci transazioni. Guardando allo scontrino medio 2025, i valori più bassi (che indicano una maggiore propensione a pagare cashless anche le piccole spese) si registrano a Genova, Bologna e Cagliari: 23,3 euro, 24,4 euro e 27,5 euro. In tutti e tre i casi si tratta di cifre ben al di sotto della media nazionale: 31,8 euro, già in calo del 6,8% rispetto al 2024.

Stop banconote e monete

In Italia quasi un pagamento digitale su due (47%) avviene nel mondo della ristorazione. A livello nazionale, i settori in cui nel 2025 si è registrato il maggiore aumento di pagamenti senza contanti sono le gioiellerie con +73,4%, seguite dai bar (+37%) e dall’intrattenimento (+35,8%). Al quarto e quinto posto i ristoranti (+35,1%) e gli alimentari (+33,2%), mentre hanno visto un aumento significativo anche i food truck (+23,9%) e i fast food (+20,2%). Ristoranti, bar e alimentari sono anche le categorie con più transazioni cashless: rispettivamente il 21,3%, il 15,6% e il 12,3% del totale, seguite dai fast food con il 7%. Ad Aosta, L’Aquila e Perugia si paga cashless soprattutto nei bar: qui, rispettivamente, le transazioni senza contatti sono il 34,2%, il 21,4% e il 19,5% del totale. Due pagamenti su dieci a Bari, Cagliari, Genova. Ancona guida la classifica dei capoluoghi italiani in cui si paga cashless soprattutto in caffè e ristoranti (31,8%), seguita da Roma (29,4%), Catanzaro (28,6%), Torino (28,4%), Palermo (28,3%) e Milano (27,9%). Rispetto al 2024, il maggiore aumento di transazioni cashless si è registrato a Campobasso: +157,3%.

RIPRODUZIONE RISERVATA