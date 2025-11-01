VaiOnline
Consumi.
02 novembre 2025 alle 00:18

Pagamenti digitali, Cagliari al top 

Da gennaio +46,1% di transazioni cashless: piccole spese senza contanti 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nei primi nove mesi del 2025 i pagamenti digitali in Italia crescono del 27,5%, mentre lo scontrino medio cashless si riduce a 31,8 euro, segnando un calo del -6,9% rispetto allo stesso periodo del 2024. È quanto emerge dall’Osservatorio consumi cashless di SumUp, fintech attiva nel settore dei pagamenti digitali, che ha analizzato i dati di spesa senza contanti nei principali settori merceologici in tutti i capoluoghi di regione. Rispetto al 2024, Cagliari è la settima città in Italia in cui si è registrato il maggiore aumento di transazioni cashless: +46,1%.

Lo scontrino medio

Le abitudini cambiano di città in città, e Cagliari è tra i capoluoghi (con Bari e Genova) dove al bar si registrano quasi due pagamenti digitali su dieci transazioni. Guardando allo scontrino medio 2025, i valori più bassi (che indicano una maggiore propensione a pagare cashless anche le piccole spese) si registrano a Genova, Bologna e Cagliari: 23,3 euro, 24,4 euro e 27,5 euro. In tutti e tre i casi si tratta di cifre ben al di sotto della media nazionale: 31,8 euro, già in calo del 6,8% rispetto al 2024.

Stop banconote e monete

In Italia quasi un pagamento digitale su due (47%) avviene nel mondo della ristorazione. A livello nazionale, i settori in cui nel 2025 si è registrato il maggiore aumento di pagamenti senza contanti sono le gioiellerie con +73,4%, seguite dai bar (+37%) e dall’intrattenimento (+35,8%). Al quarto e quinto posto i ristoranti (+35,1%) e gli alimentari (+33,2%), mentre hanno visto un aumento significativo anche i food truck (+23,9%) e i fast food (+20,2%). Ristoranti, bar e alimentari sono anche le categorie con più transazioni cashless: rispettivamente il 21,3%, il 15,6% e il 12,3% del totale, seguite dai fast food con il 7%. Ad Aosta, L’Aquila e Perugia si paga cashless soprattutto nei bar: qui, rispettivamente, le transazioni senza contatti sono il 34,2%, il 21,4% e il 19,5% del totale. Due pagamenti su dieci a Bari, Cagliari, Genova. Ancona guida la classifica dei capoluoghi italiani in cui si paga cashless soprattutto in caffè e ristoranti (31,8%), seguita da Roma (29,4%), Catanzaro (28,6%), Torino (28,4%), Palermo (28,3%) e Milano (27,9%). Rispetto al 2024, il maggiore aumento di transazioni cashless si è registrato a Campobasso: +157,3%.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Città blindata.

Scontri e cariche, Cagliari in ostaggio

Idranti e lacrimogeni per evitare il contatto tra le due fazioni contrapposte 
l Vercelli, Zedda
Città blindata

Strade sbarrate e traffico in tilt I cortei paralizzano Cagliari

Auto bloccate al passaggio delle manifestazioni contrapposte 
M. V.
Regione

La vertenza entrate ultimo ostacolo per la manovra 2026

Prima del via libera la Giunta attende la convocazione del tavolo a Roma 
L’autrice di “Qualcosa che brilla” ospite su Videolina

«Miei cari genitori, siate credibili con i vostri figli»

La solitudine dei giovani e la distanza con gli adulti: parla Michela Marzano 
Nicola Scano
Il primato

Sessant’anni fa a Cagliari la prima colonscopia al mondo

La rivoluzionaria tecnica di Luciano Provenzale, abruzzese di nascita e sardo d’adozione, e del suo team 
Piero Loriga *
Inchiesta

Rifiuti, bravissimi a differenziare ma sempre tartassati

Perché la Tari aumenta di continuo? I costi segreti della nettezza urbana 
Marco Noce
Vacanze

Prenotazioni aperte e nuovi mercati: l’estate 2026 è già qui

A Villasimius gli operatori lavorano  alla prossima stagione turistica 
Mariella Careddu
L’intervista

Quartu, in chiesa piove sull’altare

L’appello del parroco di Pitz’e Serra: «È un problema serio, intervenga l’arcivescovo» 
Lorenzo Piras
Il caso

Latitante dopo due omicidi, era nell’Isola

Mandato di cattura internazionale: 23enne afghano arrestato ad Assemini 