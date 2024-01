Pagamenti digitali, boom nell’Isola 

La comodità sta convincendo anche i più scettici. Bancomat, carte di credito e app sui cellulari sono infatti ormai di uso comune per una fetta sempre più grande di popolazione. E la Sardegna non fa eccezione.

I numeri di una rivoluzione che sembra non avere più freni li ha forniti l’”Osservatorio Città Cashless di SumUp”, capace di analizzare nel 2023 sia il flusso delle transazioni che l’importo medio dei pagamenti digitali, regalando all’Isola anche qualche sorpresa.

A emergere dal report sono due dati fondamentali: non soltanto il boom degli acquisti senza contante, impennati di oltre il 30%, ma anche il deciso calo dello scontrino medio, segno inequivocabile che i sardi abbiano ormai imparato a fare a meno di monete e banconote anche davanti a cifre piccolissime. Ma non è tutto, l’analisi di SumUp è riuscita a essere talmente capillare da monitorare anche le abitudini di ogni singolo quartiere del capoluogo.

I dati

Partendo proprio dal Cagliaritano, i pagamenti elettronici nel 2023 hanno fatto un balzo del 33,6% con uno scontrino medio sceso a 32 euro. Tra l’altro, il focus sui rioni vede i residenti di Is Mirrionis guidare la classifica regionale con un aumento del digitale del 46,8% e un contemporaneo calo dell’importo dello scontrino medio a 24,8 euro. Più indietro Pirri, con un boom dei pagamenti elettronici del 40,6% e un crollo dell’ammontare degli scontrini del 13,5%.

Situazione simile anche nella provincia di Sassari, dove chi ha snobbato il contante è salito del 33,9% pagando in media 34,8 euro. Nel Nuorese invece si registra il calo più contenuto dell’Isola (+28,1%), accoppiato non a caso allo scontrino medio più alto (37,1 euro), a testimonianza che il centro barbaricino sia ancora legato al vecchio e caro contante.

Meglio l’Oristanese con un aumento delle transazioni del 37,6% e uno scontrino medio di 30,6 euro. Il primato regionale tuttavia lo strappa il Sud Sardegna che registra sia l’incremento più alto di pagamenti (+39,5%) ma anche l’importo medio più basso di tutta Italia (29,8 euro).

Tendenza

«Dall’Osservatorio Città Cashless emerge come i pagamenti digitali stiano diventando un’abitudine in tutta Italia» - ha commentato Umberto Zola, Head of Multiproduct di SumUp. «Nel 2023 le transazioni senza contanti sono aumentate in tutte le province italiane, confermando la crescita non solo nei settori retail, horeca e turismo, ma anche tra artigiani e professionisti».

Sì, il trend positivo non ha eccezioni da Nord a Sud anche se le tre province più “ cashless ” sono tutte concentrate nel settentrione: ci sono infatti Bolzano (+58,8%), Modena (+57,5%) e Venezia (+53,2%)».

In particolare, secondo l’esperto, «la crescita del cashless nei quartieri, centrali e periferici, delle principali città d’Italia conferma l’esigenza degli esercenti di vari settori di offrire ai propri clienti soluzioni rapide ed efficienti per rendere più smart i pagamenti e intercettare le nuove esigenze di una fetta di consumatori destinata a crescere sempre di più».

