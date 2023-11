Pagamenti digitali, anche l’Italia cresce  

È iniziata l’ottava edizione del Salone dei pagamenti, promosso da Abi a Milano, dove si è discusso del futuro dei pagamenti, che sono sempre più tecnologici, in attesa dell’arrivo dell’euro digitale. Il presidente Abi, Antonio Patuelli, ha evidenziato come gli italiani abbiano cambiato radicalmente il loro rapporto con i contanti negli ultimi anni. «Quello che è avvenuto nel lungo drammatico periodo della pandemia, con un grande balzo in avanti dei pagamenti elettronici, invece che fermarsi o addirittura retrocedere è proseguito e prosegue. Quindi chi usava il denaro elettronico continua a usarlo e tanti altri dopo di loro lo stanno ulteriormente usando».

I parametri

L'Italia è ancora con parametri inferiori rispetto alla media europea dei pagamenti elettronici, «ma tutte le statistiche sia nostre sia quelle della Banca d'Italia evidenziano che c'è una crescita ulteriore dei pagamenti elettronici nel dopo pandemia. Ora è una tendenza non più emergenziale, ma di stile di vita», dice Patuelli.

Dati confermati anche dalla vice direttrice generale della Banca d'Italia Alessandra Perrazzelli. «Negli ultimi anni il mercato degli strumenti e dei servizi di pagamento, specie al dettaglio, ha registrato importanti cambiamenti. Questi trend nel processo di digitalizzazione dei pagamenti hanno interessato anche l'Italia. Il numero pro-capite di pagamenti alternativi al contante in Italia è aumentato nel tempo, passando dai 64 nel 2008 ai 195 nel 2022, mentre nel primo semestre del 2023 il numero di transazioni con strumenti alternativi al contante è stato pari a 6,2 miliardi, in aumento di circa il 15 per cento rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente», ha detto Perrazzelli, che ha evidenziato come si tratti di numeri più bassi rispetto all'Europa, dove il numero pro-capite di pagamenti alternativi nel 2022 sono stati circa 370. E il futuro si chiamerà, anche, euro digitale.

Il progetto

«Dopo tante sperimentazioni, anche di dubbia legalità, gli Stati o le federazioni di Stati stanno preparando forme digitali comuni. L'euro digitale è un'arma in più per combattere il riciclaggio e il terrorismo, che oggi passa per le pseudo criptovalute, che non sono controllate, che non sono emesse da soggetti istituzionali e senza vigilanza», ha concluso Patuelli.

