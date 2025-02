«Paga o perderai per sempre tuo marito» 

Truffata da una finta cartomante e minacciata dalla maga e da un suo collaboratore perché consegnasse altri soldi per evitare che la sua storia venisse divulgata: solo grazie alla querela presentata ai carabinieri, una donna cagliaritana è uscita da un incubo, permettendo ai militari di denunciare una coppia residente nel Lazio per truffa ed estorsione.

Momento difficile

La coppia, lui 37 anni e lei 43, finita nei guai ha approfittato di una situazione complicata della vittima, una 40enne di Cagliari. La donna stava affrontando la crisi del suo matrimonio, con la famiglia che rischiava di sgretolarsi e le tante paura di affrontare un futuro con troppi interrogativi. Così, in un momento di sconforto e fragilità, la quarantenne ha cercato un aiuto dal Web, contattando una cartomante. Dal primo colloquio è arrivata una garanzia: «Con tuo marito tornerà tutto come all’inizio della vostra relazione», sono state le parole della veggente. La cagliaritana ha così pagato 250 euro per la prima seduta in collegamento video. La maga ha fatto dei rituali, recitando delle formule e preparando anche delle pozioni. «Tutto si risolverà e il tuo amato ritornerà con te». Ma pochi giorni dopo, sono iniziate le minacce: «Se non paghi altri soldi racconto tutto a tuo marito e così il vostro matrimonio sarà finito». I messaggi, non solo della cartomante ma anche di un uomo che si è presentato come collaboratore della donna, sono proseguiti anche dopo il pagamento di 1.890 euro.

La paura

Le richieste di denaro si sono fatte sempre più insistenti. «Vuoi perdere per sempre tuo marito? Se non paghi accadrà esattamente questo». Questo il tenore dei messaggi inviati alla 40enne cagliaritana. La vittima, disperata e impaurita per le possibili conseguenze, si è trovata davanti a una strada apparentemente senza uscita. Non avendo più soldi e capendo di essere finita in mezzo a una vera e propria truffa, diventata poi estorsione, ha trovato la forza di chiedere aiuto: ha raggiunto la vicina stazione dei carabinieri, raccontando tutto.

Le indagini

I militari della compagnia si sono messi al lavoro, risalendo grazie alle indagini informatiche alla finta cartomante e al suo collaboratore (il compagno). Per i due è scattata così la denuncia per truffa ed estorsione. Sono in corso ulteriori accertamenti per capire se la coppia avesse messo in piedi altri raggiri con richieste sempre più insistenti di denaro.

