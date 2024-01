Paga l’assicurazione dell’auto online ma è una truffa 

Ha trovato l’offerta sul Web e stipulato la polizza assicurativa per la propria auto, pagando 594 euro con carta Postepay. Ma un trentenne cagliaritano di Pirri ha scoperto che era tutto falso: la compagnia assicurativa ha confermato che non avevano alcun rapporto lavorativo con il finto assicuratore. La vittima ha presentato querela e i militari della stazione di Pirri sono riusciti a risalire a un 65enne di Crotone, denunciato per truffa aggravata.

Le indagini sono scattate alcuni mesi fa quando un trentenne si è presentato dai carabinieri per denunciare il raggiro. Ha riferito di aver stipulato un’assicurazione, pagando la quota con carta Postepay. Ma il contratto non è mai esistito. Gli investigatori sono risaliti al titolare del conto bancario in cui sono stati versati i 594 euro. I militari hanno inoltre ricostruito il raggiro: il 65enne, con precedenti specifici, avrebbe pubblicato sul Web l’offerta assicurativa collegandola con una nota compagnia. I carabinieri di Pirri, in collaborazione con quelli di Crotone, sono arrivati anche all’ufficio postale dove era stata attivata la carta Postepay e poi all’istituto bancario dell’uomo. Alle indagini ha collaborato anche la società assicurativa tirata in ballo dal truffatore. (m. v.)

