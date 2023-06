Paga l’affitto, ma era una truffa 

«Ragazzi state attenti, per uno studente cercare casa a Milano è come vivere un incubo. Non abbiate fretta e occhio ai truffatori. Io purtroppo ci sono cascato». Lorenzo Marchionni ha 21 anni. Studia arte e danza. Frequenta da qualche mese l’accademia Paolo Grassi nel capoluogo lombardo. Nei giorni scorsi i carabinieri, al termine di un’indagine, hanno denunciato un 21 originario di Catania ma residente a Faenza, con l’accusa di aver truffato lo studente di Villacidro.

L’annuncio

«Lo scorso novembre ho letto l’annuncio su Marketplace nella piattaforma di Facebook – racconta Lorenzo Marchionni – avevo appena saputo di essere stato ammesso all’accademia Paolo Grassi e c’erano pochissimi giorni per trovare casa e trasferirmi a Milano. Ho vissuto giorni incollato a internet, controllato migliaia di annunci e contattato almeno 100 inserzionisti. I prezzi degli affitti, è cosa risaputa, sono esorbitanti. Noi sardi, poi, siamo ulteriormente penalizzati. Per andare a vedere le case dobbiamo sobbarcarci le spese di viaggio e di permanenza a Milano. Questo annuncio trovato su Marketplace mi ha tratto in inganno. Prima di inviare i soldi ho ricevuto copia dei documenti di questo giovane e una foto della carta di credito ricaricabile. A quel punto ho fatto il bonifico di 600 euro come caparra».

I sospetti

A sospettare che dietro quell’annuncio ci fosse qualcosa di strano è stato il padre dello studente di Villacidro. «Ne abbiamo parlato e mio padre trovava strano che un 21enne avesse un appartamento da affittare a quella cifra – ricorda Lorenzo Marchionni –. Quello che è accaduto dopo si può facilmente intuire. Ho cercato di contattare questa persona, ma ha fatto perdere le sue tracce. Nel frattempo sono riuscito a trovare una camera e sono partito a Milano. Ma primo ho segnalato la cosa ai carabinieri della stazione di Villacidro. Sono iniziate le indagini e i militari hanno finalmente individuato il truffatore. Spero che altre persone non cadano in questi tranelli tesi sul web. Invito tutti i ragazzi che sono alle prese con il problema della casa a riflettere bene prima di inviare soldi. Se avete il minimo dubbio non esitate a contattare le forze dell’ordine». ( f. p. )

