Paesi uniti per dire addio a Francesca 

Domani le comunità di Elmas e San Sperate si stringeranno unite attorno ai familiari e agli amici di Francesca Deidda, uccisa dal marito Igor Sollai lo scorso maggio. Le esequie si terranno alle 10 a Elmas, nell’oratorio accanto alla Parrocchia di San Sebastiano, in piazza Padre Pio: un luogo scelto per consentire una partecipazione ampia, simbolo di una collettività che non dimentica e si unisce nel dolore. Il Comune di Elmas ha proclamato il lutto cittadino per la giornata di domani. Le bandiere saranno esposte a mezz’asta in tutti gli edifici pubblici e scolastici, mentre commercianti e lavoratori autonomi sono invitati a sospendere temporaneamente le attività durante la cerimonia funebre. Saranno presenti sindaci dell’area metropolitana di Cagliari e rappresentanti delle istituzioni regionali. Questa partecipazione istituzionale vuole essere un chiaro messaggio: la violenza di genere è una ferita aperta che non può più essere tollerata. Francesca Deidda diventa così un simbolo, un monito per continuare a lavorare insieme per costruire una società più giusta e sicura, in cui nessuno debba più subire violenze.

Per garantire il regolare svolgimento del funerale sono stati inoltre istituiti obblighi e divieti alla circolazione stradale: vietati sosta e transito dalle 8 alle 12 in piazza Padre Pio, via Asquer di Flumini, piazza Chiesa, via Monsignor Pibiri, via Suella e nel tratto di via Sulcitana tra via del Pino Solitario e via Sestu. Dalle 9 alle 13 i divieti interesseranno anche via Sestu, e gli autobus non potranno transitare nella via Sulcitana dalle 9 alle 12.

