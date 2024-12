Paesi sicuri, la Cassazione in equilibrio 

Un’ordinanza interlocutoria, in attesa nei prossimi mesi sia la Corte di Giustizia dell'Ue a fare definitivamente chiarezza sul nodo Paesi sicuri. Ma intanto la Cassazione afferma che la definizione «spetta, in generale, soltanto al ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto».

«Ipotesi di lavoro»

Lo scrivono i giudici della prima sezione Civile in 35 pagine sciogliendo la riserva, dopo l’udienza del 4 dicembre, sui ricorsi presentati dal governo contro le prime mancate convalide del trattenimento di migranti in Albania emesse dalla sezione immigrazione del tribunale di Roma il 18 ottobre.

La Cassazione ha «sospeso ogni provvedimento» in attesa che si pronunci la corte con sede in Lussemburgo. Ma intanto magistrati offrono «nello spirito di leale cooperazione» la «propria ipotesi di lavoro» senza «tuttavia tradurla né in decisione del ricorso né in principio di diritto suscettibile di orientare le future applicazioni». Nel provvedimento i giudici affermano che sulla definizione di Paesi sicuri «il giudice della convalida, garante, nell’esame del singolo caso, dell’effettività del diritto fondamentale alla libertà personale, non si sostituisce nella valutazione che spetta, in generale, soltanto al ministro degli affari esteri e agli altri ministri che intervengono in sede di concerto». Il giudice della convalida, aggiungono gli ermellini, «è chiamato a riscontrare, nell’ambito del suo potere istituzionale la sussistenza dei presupposti di legittimità della designazione di un certo paese di origine come sicuro, rappresentando tale designazione uno dei presupposti giustificativi della misura del trattenimento».

Nessun automatismo

I giudici aggiungono che «la procedura accelerata di frontiera non può applicarsi là dove, anche in sede di convalida del trattenimento, il giudice ravvisi sussistenti i gravi motivi per ritenere che il paese non è sicuro per la situazione particolare in cui il richiedente si trova» ma «le eccezioni non possono essere ammesse senza limiti». La Cassazione analizza anche la pronuncia della Corte Ue del 4 ottobre, precisando in sostanza che un paese non può essere ritenuto insicuro se lo è per alcune categorie di persone. Ma è da reputarsi insicuro se presenta aree di conflitto o violenza. Infatti la Corte di giustizia Ue nella pronuncia si occupa «esclusivamente delle eccezioni territoriali, chiarendo che l’esistenza di aree interne di conflitto e violenza indiscriminata è incompatibile con la designazione di un paese terzo come sicuro». Mentre dalla pronuncia della Corte di giustizia Ue «non sembrerebbe trarsi come implicito corollario, l’esclusione della compatibilità con la nozione di paese sicuro, altresì, delle eccezioni personali, là dove, cioè, l’insicurezza riguardi le categorie di persone». Insomma «non parrebbe esservi spazio, in altri termini, per alcun automatismo». E dopo la pronuncia Fdi, per bocca di Lucio Malan, difende il modello Albania e definisce «sbagliate» le scelte del tribunale di Roma sulla non convalida, e per Alberto Balboni «la Cassazione conferma la bontà delle politiche migratorie del governo».

