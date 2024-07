Paesi senz’acqua, emergenze continue 

L'acqua sgorga di nuovo dai rubinetti delle case della provincia di Nuoro. Nelle scorse settimane erogazione a singhiozzo nei Comuni di Orani, Orotelli, Sarule e Ottana; quest'ultima lasciata una settimana all'asciutto. Abbanoa ha inviato le squadre di operai per provvedere alla riparazione e i lavori continuano anche in questi giorni. Commenta tra il sollevato e l’amaro il sindaco di Ottana Franco Saba: «La siccità ha influito tantissimo sulle attività, che hanno dovuto chiudere per alcuni giorni. È stata una settimana drammatica, di emergenza, ma gli interventi sono stati eseguiti e l'acqua dovrebbe tornare oggi (o almeno speriamo). Abbiamo fatto i salti mortali per accontentare tutti, compresi gli ospiti dell'Europeade». Lunga anche la battaglia del sindaco di Orani Marco Ziranu che ha lottato giorni interi per la riparazione di oltre dieci perdite all'interno del paese a causa di una condotta vecchia che andrebbe sostituita per intero. «Gli interventi sono cominciati giovedì e, se Anas autorizza il taglio strada, dovrebbero finire lunedì. Sicuramente le rotture maggiori riguardano il Corso Garibaldi, Corso Italia e via Santa Rosa. Speriamo di tornare presto alla normalità». (g. pit.)

