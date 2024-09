Paesi in festa accolgono una moltitudine di visitatori 

Sarule e Austis tracciano un bilancio positivo delle tappe di “Autunno in Barbagia”. I paesi ieri e sabato sono stati meta di molti visitatori, incantati da tradizioni, buon cibo e paesaggi. Ai piedi di monte Gonare, spiccano le lavorazioni di “sas menduleddas”, ferro battuto e del tappeto locale. Diversi i momenti culturali, col convegno sulla blue zone, la musica itinerante con i balli del gruppo folk e dei suonatori di organetto. Decine i volontari e le associazioni impegnate al fianco del Comune, con la macchina dell’accoglienza è andata al meglio. «Siamo felici e soddisfatti - dice il sindaco Maurizio Sirca - la manifestazione è stata l’occasione per mettere in risalto le nostre eccellenze artigiane ed enogastronomiche, in un clima di grande ospitalità. Un grazie a tutte le associazioni e ai cittadini che si sono impegnati».

Ad Austis, vestita a festa per sant’Antonio in Basiloccu, tante le iniziative. Diverse le escursioni al tacco di Sa Crabarissa. E poi il tour nel centro storico, le degustazioni di formaggi e pane tipico, le musiche del coro “Peppino Mereu” di Tonara e “Bachis Sulis” di Aritzo. Grande partecipazione alla sfilata di “Sos Colonganos” con festa in piazza Corroga, andata avanti fino a notte. «Un risultato straordinario - dicono i volontari della Croce verde - a decine hanno visitato la nostra mostra su dottor Raffaele Marcello e le tante altre sparse nel paese, apprezzando suoni e colori». (g. i. o.)

RIPRODUZIONE RISERVATA