Paesi fuori dall’isolamento, riaperta la 44 bis Banari-Siligo 

I paesi di Banari e Siligo fuori dall’isolamento grazie alla riapertura in tempi record della provinciale 44 bis. Dodici giorni di lavori incessanti per riaprire la strada dopo il cedimento del ponte sul Rio Banzos che aveva creato disagi per i due centri urbani dopo i violenti nubifragi di qualche settimana fa.

La ricostruzione è avvenuta ad opera dell’impresa ozierese incaricata dalla Provincia di Sassari, che ha finanziato l’opera e gli studi preliminari. Una struttura provvisoria poiché il ponte sarà sostituito con un’altra opera d’arte che possa contenere la portata del fiume.(m.p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA