Paesi fantasma, vuote 3 case su dieci  

Diciassette paesi sugli 83 della provincia, il 20%, hanno più case disabitate che occupate. «Un disastro umano e sociale; significa che i piccoli paese, che in provincia sono praticamente tutti, soffrono da anni nell’indifferenza più totale», sintetizza Pietro Arca, sindaco di Sorradile, paese del Barigadu.

I numeri

I dati analizzati dall’Istat nel “Censimento 2022 della popolazione residente” raccontano una provincia in forte decremento demografico dove gli anziani superano di gran lunga i giovani, «è quindi normale che arriva il momento in cui le case vengano abbandonate», puntualizza Gianni Orrù, sindaco di Busachi. In provincia le abitazioni censite sono 103.110 di cui 67.470 occupate e 35.670 chiuse, abbandonate. Più di tre su dieci.

L’elenco

Baradili 41 occupate e 46 disabitate. L’elenco dei 17 paesi continua con Bidonì 153 abitazioni di cui 93 disabitate e 60 abitate; Busachi 565 disabitate e 540 occupate; Cuglieri 2.290 e 1.282; Magomadas 673 e 344; Montresta 295 e 210; Modolo 95 e 80; Sagama 122 e 81; San Vero Milis 1.918 e 1.208; Scano Montiferro 686 e 613; Sennariolo 129 e 77; Simala 155 e 140; Sorradile 244 e 194; Tadasuni 84 e 76; Tresnuraghes 1.080 e 537; Ula Tirso 248 e 228; Villa Verde 152 e 139.

Il territorio più colpito dal fenomeno è la Planargia con 6 paesi, poi il Barigadu con 5, la Marmilla con 3, il Montiferru con 2 e infine l’Oristanese con un paese, San vero Milis, che – certifica l’istat – ha il 61% di case disabitate.

I commenti

«Il dato - precisa il sindaco, Luigi Tedeschi - ha due spiegazioni. La prima legata al numero delle abitazioni nelle località marine che sono disabitate per buona parte dell’anno e la seconda con il fatto che molte abitazioni del centro dopo la morte dei “vecchi” sono state abbandonate. Si aggiunga che il paese negli ultimi dieci anni ha perso abitanti come in tutta la provincia». Le case al mare, abitate prevalentemente durante l’estate, ha interessato anche altri paesi come Tresnuraghes che “perde” il 67% delle abitazioni; Magomadas il 66%, Cuglieri il 64. «Purtroppo è il destino che incombe sui paesi della provincia che non si allontana senza una seria politica indirizzato allo sviluppo e al lavoro. Per rendere l’idea su 5 matrimoni celebrati nel 2023 tre coppie hanno lasciato il paese», commenta Gianni Orrù. Oristano città su 17.226 abitazioni censite dall’Istat 14.223 sono abitate e 3.003 disabitate, molte nel centro storico.

