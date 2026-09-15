Paesi del Mediterraneo e cooperazione 

Il ruolo delle città e delle imprese nello sviluppo economico e sociale dell’area euromediterranea: questo il tema del MedaCity 2026, il forum internazionale che verrà ospitato al Centro congressi della Fiera di Cagliari l’1 e 2 ottobre

Promosso dalla Camera di Commercio di Cagliari-Oristano e dall’associazione delle Camere di Commercio e Industria del Mediterraneo (Ascame), il meeting riunirà rappresentanti istituzionali, amministratori, organismi internazionali, Camere di Commercio, università, imprese e portatori di interesse provenienti da numerosi Paesi del Mediterraneo per confrontarsi sulle sfide che interessano la regione: cooperazione, investimenti, sostenibilità urbana, turismo, portualità e sviluppo territoriale.

L’edizione 2026 sarà preceduta una giornata di attività preparatorie che vedranno la riunione del Comitato esecutivo dell’Ascame (che raggruppa oltre 150 camere di commercio di 18 Paesi dell’area mediterranea) e un confronto dedicato ai principali programmi di cooperazione euromediterranea.Per le regioni mediterranee europee si aprono nuove opportunità di crescita e la Sardegna, grazie alla sua posizione al centro del Mediterraneo e alla consolidata esperienza nelle relazioni euromediterranee, può candidarsi a svolgere un ruolo di primo piano.

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