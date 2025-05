Paesi Brics, occasioni di sviluppo economico 

Le Acli della Sardegna, in collaborazione con Crei e Ipsia, proseguendo l’attività formativa intrapresa grazie al “PerCorso di educazione alla pace”, organizzano fino al 18 giugno un “Corso di geopolitica e relazioni internazionali”. Il corso è destinato a un pubblico interessato alla politica internazionale (giovani, formatori, insegnanti).

L’incontro

Il quinto incontro, che si svolgerà domani presso l’Aula Baffi in via Sant'Ignazio da Laconi 74 (ex Facoltà di Economia) dalle 18 alle 20 avrà come tema i “Brics: un attore internazionale in espansione”. Ne parlerà la dottoranda di ricerca Ilham Mounssif (laureata in Relazioni Internazionali a Sassari e oggi impegnata in un dottorato di ricerca all’università di Cagliari) introdotta da Carlo Sanna, professore a contratto presso l’università di Sassari.

Sistema

“Brics è un acronimo, utilizzato in economia internazionale, che individua cinque paesi (Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica) accomunati da alcune caratteristiche simili, tra le quali: la condizione di economie in via di sviluppo, una popolazione numerosa, un vasto territorio, abbondanti risorse naturali strategiche e sono stati caratterizzati, nell’ultimo decennio, da una forte crescita del PIL e della quota nel commercio mondiale. I paesi del Brics comprendono oggi oltre il 42% della popolazione mondiale, il 25% della totale estensione della Terra, il 20% del Pil mondiale, e circa il 16% del commercio internazionale.

