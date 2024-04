Paesi Baschi, cade Vingegaard 

La tappa di ieri del giro dei Paesi Baschi è stata “neutralizzata” dagli organizzatori dopo la terribile caduta quando mancavano 35 chilometri all'arrivo e che ha coinvolto, oltre a Vingegaard, Evenepoel e Roglic, anche l'australiano Jay Vine, il belga Quinten Hermans, lo statunitense Sean Quinn e l'eritreo Natnael Tesfatsion. “Marca” riferisce che Roglic, alzatosi da solo, è poi andato via a bordo di un'auto e a chi gli chiedeva delle sue condizioni ha fatto il gesto del pollice all'insù. Evenepoel ha invece preferito farsi portare in ospedale.

Quanto a Vingegaard, rimasto per vari minuti immobile a terra e poi portato via in ambulanza, la sua squadra, la Visma, ha fatto sapere con un tweet che “Jonas è cosciente e ora viene sottoposti a controlli in ospedale. Grazie per tutti i messaggi. Ulteriori notizie sulle sue condizioni verranno rese note più tardi”. Intanto nella sua edizione online “Marca” riferisce di Tour a forte rischio sia per Vingegaard che per Evenepoel. Tutto ciò a una settimana di distanza dalla brutta caduta di Wout Van Aert durante l'Attraverso Le Fiandre, in cui il belga ha riportato fratture varie che sembrano aver compromesso buone parte della sua stagione.

A Parigi

Proprio per la paura di nuovi possibili incidenti gli organizzatori della Parigi-Roubaix di domenica hanno deciso, su richiesta del sindacato dei corridori, di inserire una chicane prima dell'ingresso della Foresta di Arenberg per limitare la velocità di chi affronta quel tratto di strada, simbolo della Regina delle Classiche e risultato spesso decisivo per lo svolgimento della prova.

RIPRODUZIONE RISERVATA