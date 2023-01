«Paese svuotato ma non sono pessimista» 

In tanti anni di attività ha girato in lungo ed in largo le parrocchie della diocesi conoscendo diverse realtà, ha raggiunto la carica di vicario generale che conserva ancora oggi. «Ma non sono a Isili come controllore», sorride, «sono contento che l’arcivescovo abbia accolto la mia domanda di ritornare in parrocchia per offrire il mio servizio con spirito di collaborazione e di comunione».

La vocazione di don Paolo è nata soprattutto in seno alla famiglia che è sempre stata molto vicina alla vita della parrocchia e grazie a diversi sacerdoti isilesi che sono stati importanti nella sua vita di bambino e di ragazzo. «È stato un fatto naturale», dice don Paolo, «mi faceva piacere vedere i sacerdoti per ciò che facevano e insegnavano».

Era andato via da Isili poco più che ragazzo don Paolo Ghiani ed è tornato da pochi mesi per vivere nel suo paese da semplice prete. Un ritorno dopo 52 anni: ha trovato una parrocchia e un paese cambiati, vittime dei problemi che attanagliano ormai tante comunità: mancanza di lavoro, pochi bambini, emigrazione, calo demografico.

Era andato via da Isili poco più che ragazzo don Paolo Ghiani ed è tornato da pochi mesi per vivere nel suo paese da semplice prete. Un ritorno dopo 52 anni: ha trovato una parrocchia e un paese cambiati, vittime dei problemi che attanagliano ormai tante comunità: mancanza di lavoro, pochi bambini, emigrazione, calo demografico.

La missione

La vocazione di don Paolo è nata soprattutto in seno alla famiglia che è sempre stata molto vicina alla vita della parrocchia e grazie a diversi sacerdoti isilesi che sono stati importanti nella sua vita di bambino e di ragazzo. «È stato un fatto naturale», dice don Paolo, «mi faceva piacere vedere i sacerdoti per ciò che facevano e insegnavano».

In tanti anni di attività ha girato in lungo ed in largo le parrocchie della diocesi conoscendo diverse realtà, ha raggiunto la carica di vicario generale che conserva ancora oggi. «Ma non sono a Isili come controllore», sorride, «sono contento che l’arcivescovo abbia accolto la mia domanda di ritornare in parrocchia per offrire il mio servizio con spirito di collaborazione e di comunione».

In paese

Una chiesa diversa da come l’aveva lasciata, lontana dalla vivacità degli anni Settanta quando il movimento catechistico era l’anima della comunità e la chiesa era piena soprattutto di giovani. «Non mi aspettavo che il paese perdesse tanti residenti, sicuramente il sogno industriale è fallito – prosegue don Paolo – ci sono servizi in grave crisi, altri sono stati tolti e ciò che è sopravvissuto non basta a tenerlo vivo».

Il cambiamento ha portato anche ad un allontanamento progressivo dalla vita della parrocchia le cui cause sono difficili da individuare. «Sicuramente ha influito il cambiamento sociale», ha detto don Paolo, «in questi ultimi anni è cresciuto l’individualismo e da un punto di vista culturale la parrocchia non ha più il ruolo di prima quando certi tipi di incontri riempivano il salone».

Il futuro

Eppure il sacerdote preferisce guardare avanti senza voltarsi indietro con nostalgia. «La situazione deve far riflettere», ha aggiunto, «senza pessimismo altrimenti non daremo valore a ciò in cui crediamo. Eravamo abituati alla presenza totale della popolazione, dobbiamo accettare il messaggio evangelico del piccolo gregge».

A questa nuova situazione è legata anche la carenza di sacerdoti e di vocazioni. «Venendo meno», ha detto don Paolo, «l’identificazione della società civile con l’identità cristiana l’equilibrio si è spezzato. Oggi è cambiato il rapporto famiglia-comunità-ragazzi- giovani, bisogna intraprendere nuove strade come estendere il ministeri a uomini e donne, serve maggiore corresponsabilità dei laici ma non per risolvere i problemi, ma perché è nella natura dell’essere cristiano».

Il ritorno in paese permetterà inoltre al sacerdote di dedicarsi con passione ai suoi interessi più forti: «La liturgia e il suo rapporto con la lingua sarda, fra riti di fede, interiorità e storia».

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata