Paese sotto choc, sagra annullata 

C’è un paese, San Sperate, che non ha nessuna voglia di festeggiare. Francesca Deidda, 42 anni, operatrice di call center, è scomparsa da maggio, il marito Igor Sollai, 43 anni, originario di Assemini, è in carcere con l’accusa di averla uccisa e di aver nascosto il cadavere, in tanti partecipano alle ricerche e così l’amministrazione comunale e la Pro Loco hanno deciso di annullare la sagra delle pesche prevista dal 19 al 21 luglio. E domani fiaccolata per Francesca.

«Il sentimento diffuso è quello di una crescente preoccupazione e angoscia che, col passare dei giorni, mina le speranze di tutte e tutti noi di arrivare ad un epilogo positivo della vicenda», sottolinea il sindaco Fabrizio Madeddu, «non ci sembra il caso in questo momento di organizzare come amministrazione una festa».

La coppia viveva a San Sperate dal 2012. A lasciare senza parole i compaesani non è solo l’efferatezza del crimine di cui Sollai è accusato, ma anche il fatto che per circa due mesi nessuno sapesse nulla della scomparsa della donna. «In questo clima di sofferenza e di grave incertezza tutti i consiglieri comunali esprimono solidarietà e vicinanza a chi soffre per una vicenda dai contorni tragici: quanto è accaduto, a prescindere dai fatti di cronaca, è oltremodo grave e non ci lascia indifferenti», fanno sapere gli amministratori in un comunicato dopo la decisione di annullare la sagra presa durante una conferenza a porte chiuse in municipio, giovedì sera. «Succede a casa nostra. Succede purtroppo nel silenzio, ma non nell'indifferenza, in una comunità solidale e coesa», dice la consigliera Stefania Spiga. «Abbiamo deciso unitariamente di rompere il muro del silenzio, di scardinare, in maniera forte, un modello culturale non sano, che ci vuole indifferenti e silenti. Decidere di annullare la sagra che rappresenta il momento collettivo più identitario per il nostro paese non è stata una decisione presa a cuor leggero. Si chiede uno sforzo immenso a tutti noi, ma come possiamo promuovere e festeggiare il nostro paese, con una vicenda terribile che ci angoscia e che scuote le cronache nazionali da giorni?».

La scelta di annullare la sagra è fortemente condivisa, anche se ha delle ricadute, come dichiara Andrea Caboni Pinna, titolare di un ristorante: «La scelta è comprensibile, specie quella di organizzare una fiaccolata. Giusto che il paese faccia sentire la sua vicinanza alla famiglia di Francesca. L’annullamento della sagra è una scelta importante: dispiace per chi, come noi commercianti, attende quel periodo. Magari si poteva rinviare».

Diego Lisci, presidente della Pro Loco si stava occupando dell’organizzazione della sagra: «Scelta giusta. Non c’erano le condizioni e lo spirito per portare avanti una manifestazione del genere. Dispiace, ovviamente, perché molti si erano già preparati. Alcuni soldi sono stati anche spesi, ma in questo momento dobbiamo lasciare perdere questi aspetti e stare vicini alle famiglie. Ora aspettiamo la fiaccolata per Francesca di domenica».

Il sindaco Fabrizio Madeddu spiega ai compaesani: «Il nostro ruolo è quello di rappresentare il sentimento di un'intera comunità, sgomenta e triste per questa vicenda. È stata una decisione sofferta. Ha prevalso il senso di comunità, triste e ferita».

Il parroco, padre Antonio Cirulli afferma: «La fiaccolata parte da piazza Primo maggio, alle 21. Un modo per stare vicini alla famiglia come comunità, non per condannare. Non spetta a noi».

L'avvocato Rosella Lucente, presidente Fidapa San Sperate, aggiunge: «Siamo molto scosse, la vicenda di Francesca ci colpisce profondamente. Ci adoperiamo quotidianamente per prevenire e contrastare ogni forma di violenza sulle donne. Saremo presenti alla fiaccolata. Manteniamo la speranza di ritrovarla in vita».

