«Paese soggetto a incuria e abbandono» 

Poche panchine assolate e fiori ormai assenti o rinsecchiti. Così si presenta piazza Marconi, cuore di San Gavino, sul quale si affacciano il palazzo comunale e la chiesa di Santa Chiara. Lo evidenziano diversi cittadini, come il pensionato Pasquale Marongiu: «Il sindaco in campagna elettorale diceva che l’arredo e il decoro urbano sarebbero stati prioritari. E quello che dovrebbe essere il salotto buono della cittadina è in uno stato di assoluta desolazione. Le uniche cose nuove sono quattro fioriere bianche vuote o con la vegetazione secca, e anche il vecchio Municipio si presenta in decadimento nonostante l’annuncio su imminenti lavori di ristrutturazione».

Serpeggia il malcontento, anche se gli operatori del progetto regionale Lavoras hanno ripulito diverse aree degradate del paese. Ma tutto questo non basta a quasi un anno dalle ultime elezioni comunali. Non risparmia critiche il consigliere di minoranza Nicola Orrù: «Credo che a oggi il decoro urbano tanto proclamato dall’attuale amministrazione non abbia alcun riscontro nella realtà. L’incuria e l’abbandono sono sotto gli occhi di tutti». Nelle periferie e nelle campagne la situazione non migliora e l’erba con le sterpaglie, complici anche le recenti piogge, cresce rigogliosa. (g. pit.)

