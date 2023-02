Paese senza pediatra da sette mesi 

I bambini di Guasila (e non solo) ancora senza pediatra. Nonostante le continue sollecitazioni dell’amministrazione comunale e delle tante famiglie rimaste senza medico per i loro piccoli, non è stata ancora sostituita la pediatra Anna Carla Muntoni che, la scorsa estate, ha terminato il suo incarico presso l’ambito territoriale del Comune di Guasila. Sinora sono state pubblicate diverse manifestazioni d’interesse per l’affidamento di un incarico provvisorio, tutte sono andate deserte. Dalla Regione tutto tace: ancora non è dato sapere quando – e come – questa grave carenza verrà risolta.

Moltissimi minori sono, dunque, privi di assistenza medica. «Alla nostra comunità – spiega la sindaca Paola Casula – non è ancora stata assegnata la fondamentale figura del pediatra, in sostituzione della dottoressa Muntoni che il 18 luglio ha terminato il suo incarico». La sindaca ha inviato all’assessore alla Sanità Carlo Doria una lettera con richiesta di chiarimenti e informazioni per fare luce su quanto sta accadendo: «Stiamo vivendo un disagio che non può più essere tollerato. Non si contano i solleciti inviati alla Regione affinché adotti tutte le misure necessarie a garantire nel più breve tempo possibile la copertura della sede attraverso un incarico a tempo indeterminato».

Gli altri paesi

La situazione riguarda anche altri centri della zona. La storica pediatra del paese al confine tra la Trexenta e il Medio Campidano aveva l’ambulatorio sia a Guasila che a Pimentel , nei quali accedevano oltre ai bambini dei due paesi anche quelli di Ortacesus , Selegas e Guamaggiore che ora sono restati senza pediatra o, quelli più fortunati, sono riusciti ad accaparrarsi i pochi posti vacanti degli altri specialisti con ambulatori nel territorio.

Come sempre – soprattutto in ambito medico – da un disservizio ne deriva un altro: la mancata copertura del servizio per i bambini da 0 a 14 anni costringe spesso i medici di medicina generale a un sovraccarico di lavoro.