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Villammassargia.
13 settembre 2026 alle 01:29

Paese in prima linea per il capretto Igp 

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Parte da Villamassargia il percorso per l’ottenimento della denominazione Igp (Indicazione geografica protetta) sul capretto sardo. «Basta essere la cenerentola della zootecnia sarda: il comparto caprino deve essere valorizzato», hanno detto in apertura gli organizzatori dell’incontro Tore Piana e Monica Pisanu, presidente del Centro studi agricoli (Csa) e responsabile del comparto caprino dell’associazione. Un incontro svoltosi nei locali dello Smart Center davanti ad una trentina di allevatori del territorio e che si è aperto con i saluti della sindaca Debora Porrà e della consigliera Sabrina Vacca. La sfida è ambiziosa: si punta non solo a costruire il percorso per il capretto Igp ma anche a riportare il comparto caprino al centro dell’attenzione politica e istituzionale. Il dato più importante è stata l’unanime volontà degli allevatori presenti di avviare il percorso per l’ottenimento del marchio Igp. «Oltre al marchio - ha evidenziato il presidente del Csa - vogliamo costruire uno strumento capace di valorizzare una tradizione che appartiene alla storia ed alla cultura sarda. Per far ciò vogliamo caratterizzare il prodotto basandolo non sulla razza ma sulla nascita e l’allevamento in Sardegna». Toccato nell’incontro anche il tema del prezzo troppo basso (tra 1 e 1,05 euro al litro) del latte di capra pagato agli allevatori. Sul tema («Occorre una politica di filiera» è stato evidenziato) il Csa ha annunciato un incontro a Villamassargia in ottobre con industriali e titolari di caseifici per favorire una contrattazione organizzata sul prezzo del latte caprino. I prossimi incontri del Csa sul capretto sardo Igp si terranno invece il 14 e 15 settembre ad Urzulei ed Assolo.

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