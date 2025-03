Paese in lutto, stop agli eventi 

Da una parte, una comunità sotto choc e piegata dal dolore che si ferma in segno di lutto. Dall’altra, un’inchiesta con un fascicolo contro ignoti aperto dalla Procura di Nuoro con l’ipotesi di omicidio colposo, per cercare di fare piena luce su quello che realmente è successo a Giancarlo Piga, il vigile del fuoco libero dal servizio, vittima mercoledì di una tragedia nelle campagne di Oliena. Il Dumper che stava guidando si è ribaltato schiacciandolo.

L’inchiesta

Giovedì gli uomini della polizia sono tornati a Logheri, nella campagne di Oliena, per accertamenti tecnici necessari a fare piena luce sulla morte del vigile del fuoco di 41 anni, in servizio a Olbia, rimasto schiacciato da un Dumper gommato (e non come sembrava in un primo momento da un trattore) mentre transitava in una zona impervia. Fino ad ora dall’indagine sono emersi alcuni dettagli: l’assenza di un roll-bar, ma soprattutto il mezzo era una macchina operatrice, pare priva di libretto di circolazione e targa. Il mezzo è sotto sequestro. Dai primi accertamenti pare sia stato il cedimento di un tratto di strada a trascinarlo in un dirupo. Anche la salma di Piga è posta sotto sequestro, lunedì dovrebbe essere disposta l’autopsia.

Il cordoglio

Oliena è una comunità sconvolta dal dolore. Lo stesso che ha travolto tutti i colleghi di Piga, a Olbia dove prestava servizio, ma anche ad Nuoro, dove lavora il fratello, pure lui vigile del fuoco. L’amministrazione comunale ha deciso di rinviare il Consiglio e insieme al comitato leva 95 annullare la serata in maschera di oggi. Tutte le società sportive, Oliena Calcio e Corrasi Junior, hanno rinviato le manifestazioni, anche la partita Vecchie glorie. In segno di rispetto, il congresso cittadino di Forza Italia è stato sospeso. Lo hanno annunciato in una nota ufficiale il parlamentare Pietro Pittalis e il consigliere regionale Giuseppe Talanas, insieme ai membri del direttivo provinciale e agli iscritti di Oliena. «Ci stringiamo attorno alla moglie Francesca, alle piccole Benedetta, Marianna e Mia, alla madre Anna Maria, ai fratelli Tore e Fabrizio e le rispettive famiglie», scrivono i dirigenti di Forza Italia.



