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Siddi
12 maggio 2026 alle 00:11

Paese in lutto per Vincenza, aveva 104 anni 

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Si è spenta all’età di 104 anni la nonnina di Siddi, Vincenza Cau. Nata il 18 gennaio 1922, è stata la nonnina più longeva del paese. Aveva frequentato la scuola per quattro anni imparando a leggere, scrivere e fare di conto. Dodicenne, ha lavorato come colf a Siddi, Villamar e Lunamatrona, contribuendo così al bilancio familiare. Nel 1939 rientra definitivamente in Marmilla, seguendo gli sfollati di guerra. Nel 1948, a Siddi, sposa l’agricoltore Patrizio Aru, scomparso nel 1997: hanno avuto sei figli.

I funerali oggi alle 16. Il parroco, don Samuele Aru: «Siamo vicini ai figli e ai nipoti». Anche il sindaco Marco Pisanu ha espresso il cordoglio ricordando una «memoria storica che raccontava la sua vita con particolari minuziosi».

A Siddi non vivono più centenari. Rimane Elisa Vacca, del paese ma trasferitasi a Masullas: ne ha compiuto 100 in aprile.

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