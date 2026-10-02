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Baunei.
03 ottobre 2026 alle 00:27

Paese in lutto per la scomparsa di Ignazio Secci 

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La notizia della prematura scomparsa di Ignazio Secci, 54 anni, storico giocatore della Baunese e da oltre vent'anni allenatore delle giovanili nerazzurre, morto ieri mattina dopo una lotta impari contro un male implacabile durata un anno, ha gettato nello sconforto le comunità di Baunei e Santa Maria Navarrese. Stimato sia nell'ambiente sportivo che in quello lavorativo – lavorava al Porto turistico di Santa Maria Navarrese da quasi trent'anni – era noto per la gentilezza e la pacatezza nel rapportarsi con gli altri. Difensore arcigno con un grande senso dell’anticipo aveva nel fisico atletico la sua più grande dote, che lo aveva portato a disputare sedici campionati consecutivi nella Baunese, dal 1988 al 2004. Appese le scarpette al chiodo aveva seguito come allenatore le giovanili della società nerazzurra fino allo scorso anno. Punto di riferimento per generazioni di calciatori baunesi per la serietà, la compostezza e la sportività, sarà oggi ricordato con un minuto di silenzio nell’anticipo di Prima Categoria Tertenia-Baunese che si disputerà alle 16 al comunale “Is Arranas”. La camera ardente allestita ieri nel cimitero di Baunei per l’ultimo saluto a Ignazio Secci sarà aperta anche oggi fino alle 20.

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