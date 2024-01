Paese in lutto per il maestro Rosso: educatore e allenatore di calcio 

Gonnesa piange la scomparsa di Pier Giuseppe Rosso, maestro di scuola e di calcio che è morto ieri a 85 anni. Insegnante di tantissime generazioni di gonnesini, con un interesse particolare per la storia, il maestro ha fatto appassionare alla scuola tanti ragazzi, nelle scuole elementari di Gonnesa e Bacu Abis, riuscendo a far seguire le sue lezioni con metodi innovativi e interessanti.

Ma non era solo un insegnante sui banchi di scuola, infatti nel 1977 aveva creato Y Maya, una scuola di educazione sportiva per insegnare ai bambini e ai ragazzi il gioco del calcio, di cui era grande appassionato. Un educatore sempre in prima linea, che amava organizzare campeggi nei boschi dell’iglesiente, tornei per coinvolgere i ragazzi, senza dimenticare gli allenamenti e la messa prima della partita. Ieri Gonnesa e Bacu Abis sono state investite dalla tristezza per la scomparsa dell’amato maestro. (a. pa.)

