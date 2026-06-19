VaiOnline
Elmas
20 giugno 2026 alle 00:21

Paese in lutto per Colleo, storico pediatra 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Lutto a Elmas per la scomparsa di Giuseppe Colleo, storico pediatra del paese. Aveva 72 anni e per 32 è stato il principale punto di riferimento per la salute dei più piccoli.

La dedizione alla professione era emersa con ancora più forza due anni fa quando il medico scelse di posticipare il pensionamento. Una decisione maturata non per consuetudine ma per rispondere alle pressanti richieste delle famiglie che temevano di perdere un punto di riferimento di fiducia in un momento di grave carenza di specialisti. Quella scelta di rinviare il congedo non fu solo un atto burocratico ma una chiara dimostrazione del suo profondo senso di responsabilità verso i propri pazienti.

Colleo lascia il ricordo di una vita spesa al servizio della cittadinanza con umiltà, costante impegno professionale e una vicinanza che, negli anni, ha saputo superare il semplice rapporto tra medico e paziente. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Allarme incendi

Case e base militare lambite dal fuoco

Giornata infernale: fiamme a Decimomannu, San Sperate e Decimoputzu 
Angelo Cucca Laura Piras Sara Saiu
Maturità

Sorrisi al Classico, meno allo Scientifico

Quintiliano per la versione di latino, non semplice la prova di matematica 
Sara Marci
Il progetto contestato

Su Cala Finanza deciderà la Corte costituzionale?

Regione pronta al ricorso. Meloni: «Nessuno costruirà ville con vista mare». Contestata la governatrice 
Andrea Busia
La battaglia del leader di CiviCa 2024: «L’amministrazione rinuncia a introiti enormi per i prossimi 50 anni»

«Nuovo stadio di Cagliari, progetto da rivedere: troppi rischi per il Comune

Farris: meglio un impianto da 25mila posti, non condivido la scelta di realizzare l’albergo 
Alessandra Carta
La crisi

Nuovi raid, ira di Teheran su Israele

Ben Gvir: «Il Libano deve bruciare». Accordo Usa-Iran già in bilico 