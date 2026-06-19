Paese in lutto per Colleo, storico pediatra 

Lutto a Elmas per la scomparsa di Giuseppe Colleo, storico pediatra del paese. Aveva 72 anni e per 32 è stato il principale punto di riferimento per la salute dei più piccoli.

La dedizione alla professione era emersa con ancora più forza due anni fa quando il medico scelse di posticipare il pensionamento. Una decisione maturata non per consuetudine ma per rispondere alle pressanti richieste delle famiglie che temevano di perdere un punto di riferimento di fiducia in un momento di grave carenza di specialisti. Quella scelta di rinviare il congedo non fu solo un atto burocratico ma una chiara dimostrazione del suo profondo senso di responsabilità verso i propri pazienti.

Colleo lascia il ricordo di una vita spesa al servizio della cittadinanza con umiltà, costante impegno professionale e una vicinanza che, negli anni, ha saputo superare il semplice rapporto tra medico e paziente. (sa. sa.)

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