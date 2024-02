Paese in lutto per Antonio Bacchis 

Un infarto se l’è portato via sabato in un bar di Fluminimaggiore, prima di prendere parte a uno dei tanti pranzi che amava organizzare: Domusnovas piange Antonio Bacchis, 73 anni, imprenditore, amante del convivio, cultore della caccia, del collezionismo mineralogico e del Cagliari ma soprattutto custode e valorizzatore del sito minerario di Sa Duchessa dove da sempre aveva il suo buen retiro in cui lauti pranzi ed eventi di archeologia mineraria non mancavano mai. L’ultimo a dicembre per celebrare Santa Barbara davanti al simulacro della santa dell’800 che lui aveva rinvenuto e fatto restaurare. «Viene a mancare la nostra guida ma porteremo avanti il suo lavoro», dice Roberto Pusceddu, uno degli amici più cari. «Sempre positivo e gioviale lo immagino in mezzo agli amici a raccontare aneddoti», confida Luigi, il figlio maggiore che lo piange insieme al fratello Giuseppe e la madre Maria. I funerali oggi alle 15 nella chiesa di Sant’Ignazio da Laconi. ( s. f. )

RIPRODUZIONE RISERVATA