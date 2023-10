Paese in lutto, muore volontario  

Una gran folla di mogoresi ma anche di tantissime persone provenienti dai centri vicini non sono voluti mancare per l’ultimo commosso saluto a Salvatore Atzeni, 64 anni. “Rocca” come lo conoscevano tutti è deceduto improvvisamente, lasciando in lacrime la moglie e quattro figli e ammutolito un intero paese, dove lo scomparso era per davvero amato da tutti, piccoli e grandi. Sabato non era voluto mancare per dare il benvenuto al nuovo parroco don Massimiliano, mentre domenica era sugli spalti a tifare la Freccia Mogoro, squadra del suo cuore alla pari del Cagliari. Aveva contribuito a fondare l'oratorio parrocchiale, ma non disdegnava l'impegno nel volontariato e nel sociale. Il lungo applauso spontaneo che tutti hanno voluto tributargli è stato un omaggio che Tore meritava. ( s. c. )

