S. Giovanni Suergiu
27 settembre 2025 alle 00:23

Paese in lutto, è morto Mirando Basciu 

Si è spento ieri mattina al policlinico di Monserrato Mirando Basciu, aveva 93 anni compiuti lo scorso 11 settembre. Leader della Democrazia cristiana di San Giovanni Suergiu, è stato assessore comunale ai Servizi sociali e Cultura ed è ricordato come l’artefice, negli anni ‘80, del primo accordo tra partiti di schieramenti opposti come quello avvenuto nella giunta guidata da Enrico Piras in cui erano presenti esponenti della Democrazia Cristiana, Partito Comunista e Sardisti. Il suo impegno è andato oltre la politica comunale. È stato presidente del Consorzio industriale di Portovesme, e nel consiglio di amministrazione della Carbosulcis oltre ad essere stato direttore del Consorzio di bonifica del basso Sulcis.

Grande l’impegno di Basciu nel volontariato, come presidente dell’Avis provinciale e regionale, e fondatore di Avis Carbonia, Iglesias e San Giovanni Suergiu. Che lo ricordano con un post sui social: «Entrava, prepotente nella vita delle persone, curioso, con quel sorriso beffardo. Si poteva essere d'accordo o meno con lui ma è stato un grand'uomo e nessuno lo dimenticherà». «Era un uomo di grande responsabilità - dice Sergio Madeddu, dell’Auser – nonostante non sia mai stato un nostro iscritto era molto vicino alla nostra associazione e pronto a sostenerci in tutto». La sindaca Elvira Usai aggiunge. «Ci stringiamo alla famiglia in questo momento di dolore per la perdita non solo dell'uomo, del marito e del padre ma anche dell'amministratore che per decenni si è messo a servizio del suo paese con impegno, orgoglio e lungimiranza». I funerali oggi alle 16:30 nella Chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista.

