Paese in lutto, addio a Marcello Fanari 

La comunità di Guspini è in lutto per la prematura scomparsa dell'assessore Marcello Fanari. Si è spento nelle immediate vicinanze di casa, fatale un malore. Lascia la moglie Luana, familiari, amici. I funerali oggi nella chiesa San Pio X alle 11 con il sindaco Giuseppe De Fanti che ha proclamato il lutto cittadino, annullando tutte attività istituzionali, incluse le riunioni di Giunta e di Consiglio già programmate, e chiedendo un minuto di silenzio nelle manifestazioni sportive e nelle scuole cittadine.

La tragedia

Marcello Fanari aveva 60 anni. Trascorreva spesso le sue serate in compagnia di amici nella piazza XX Settembre dove era solito fermarsi per leggere i quotidiani nei bar della zona, una routine che lo manteneva sempre informato sul territorio. Giovedì sera, al rientro dalla piazza, ha avuto un malore in auto proprio davanti alla sua casa. Poco prima la moglie gli aveva inviato un messaggio. Marcello Fanari l’ha visualizzato ma non ha risposto. La donna, preoccupata, ha chiamato prontamente i soccorsi, ma purtroppo, nonostante gli sforzi per rianimarlo, durati 40 minuti, non c'è stato nulla da fare. Oltre al suo ruolo di assessore allo Sport con deleghe alle politiche energetiche, innovazione tecnologica e al Personale, era anche insegnante all’istituto tecnico Buonarroti.

Il ricordo

Il sindaco Giuseppe De Fanti lo ricorda «come un amico, un compagno di battaglie politiche e un cittadino impegnato per la comunità». In tanti l’hanno ricordato sui social, dove era molto attivo nelle sue battaglie politiche e civili. Ha sempre difeso i diritti dei lavoratori. «Era un uomo onesto. Si è battuto conto la speculazione eolica e fotovoltaica in Sardegna. Ci mancherà», ammette un abbattuto Maurizio Onnis, sindaco di Villanovaforru. Il cordoglio si estende a tutte le forze politiche, con il segretario della sezione cittadina del Pd, Sandro Renato Garau, che sottolinea la perdita di un amico e di una risorsa per la comunità: «Persona schietta che non si metteva scrupoli nell’esprimere il suo pensiero». Anche il gruppo di minoranza esprime il proprio dolore, riconoscendo i meriti di Marcello Fanari per lo Sport e per le sue iniziative a favore della comunità: «Tutte le parole sarebbero riduttive ora - chiosa Simona Cogoni a nome del gruppo - ricordo la donazione di porte da gioco per i bambini di Is Boinargius». Elio Gola, suo amico, che tanto ha lavorato con lui lo ricorda per i progetti che condivisi. Mauro Canu, dirigente scolastico del Buonarroti lo ricorda come «persona retta e corretta, insegnante sempre attento all'educazione dei discenti. Da assessore era sempre vicino alla scuola». Mariella Vacca, dirigente dell’altro istituto cittadino “Volta”, in cui Fanari ha lavorato in passato afferma: «A noi è stato vicino, in particolare in questo periodo in cui ha provato a battersi per mantenere l’autonomia del nostro istituto. è un grossa perdita per il circondario».

