Paese in lutto: addio a Elia Pretta 

Una crisi cardiaca se l’è portato via mercoledì sera mentre era ricoverato da un giorno al Sirai di Carbonia: Domusnovas piange Elia Pretta (noto anche come Elio), 93 anni, decano dell’imprenditoria locale e presidente, fino agli anni ’80, di quella Us Domusnovas che con lui toccò i massimi livelli calcistici della propria storia. Nel ’58 aprì insieme alla moglie Laura Muscheri (scomparsa nel novembre 2023) una rivendita di macchine da cucire che poi si allargò al settore degli elettrodomestici e dell’arredamento e che tuttora i figli portano avanti. Fu anche socio fondatore tennis cluba. Attivissimo fino a pochi giorni fa, il suo improvviso decesso è «un fulmine a ciel sereno», soprattutto per i figli Dianella, Massimo e Fabiola. «Un uomo vitale che amava stare tra la gente. La sua scomparsa è per noi come la caduta di un ulivo secolare», confida la figlia Dianella. «Un enorme dispiacere per tutti», dice Paolo Lamieri, ex calciatore a lungo presidente del Tc ’75 di tennis. Le esequie oggi alle 15.30 nella chiesa dell’Assunta. (s. f.)

