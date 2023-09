Paese in lacrime per Nicoletta 

Inviata

Orgosolo . Quando il portellone del carro funebre si apre la bara bianca riceve i baci dei parenti. I genitori di Nicoletta Manconi sono già nella chiesa di San Pietro dove il rosario recitato in limba dalle donne è un canto tenero e dolente che, però, non può asciugare le lacrime di nessuno. Orgosolo è una comunità straziata dalla tragedia di questa studentessa che sognava di fare il medico, come la mamma, e invece è morta a 24 anni a Cagliari dopo un malore, una corsa all’ospedale e un affrettato ritorno a casa.

L’inchiesta per omicidio colposo aperta dalla Procura che ha iscritto nel registro degli indagati il medico dell’ospedale Santissima Trinità, Sebastiano Patti, e tutti i dubbi legati al decesso fino a rendere necessaria l’autopsia restano fuori dai pensieri perché qui è una mattinata di dolore forte e intenso che non trova parole per esprimersi ma riempie di fiori il viale d’ingresso del cimitero e di affetto straripante i tantissimi manifesti funebri sui muri del paese. Oltre un silenzio profondo.

In chiesa

«Umanamente non abbiamo parole che ci aiutino e ci consolino, ma è importante questa nostra presenza che chiede luce per comprendere», dice il parroco don Salvatore Goddi. Nell’omelia richiama la fede n ella resurrezione. Sull’altare non è solo: per l’addio a Nicoletta sono tornati molti sacerdoti di Orgosolo, oltre dieci, compreso il vicario diocesano don Giuseppe Mattana. «La mamma mi parlava di Nicoletta come il suo tesoro. Era una bella presenza per chi l’ha incontrata. Questa ricchezza continuerà in modo diverso, oggi ci sentiamo piccoli perché non comprendiamo», aggiunge il parroco. Davanti la bara coperta di rose bianche, giunta da Cagliari alle 10.30 dopo l’autopsia eseguita mercoledì che ha rivelato le cause del decesso: scompenso cardiaco.

Le amiche

«Era un’anima buona», riescono a dire due amiche dell’università che al termine della messa tratteggiano il ritratto della studentessa, appassionata di canto, degli animali, piena di vita e di interessi. «Era una persona speciale, preziosa, pronta ad aiutare il prossimo, incredibilmente divertente, educatamente riservata». Le parole, interrotte dal pianto, risuonano tra la folla in lacrime che riempie ogni spazio della chiesa. Prima della messa ognuno si avvicina dai genitori, Maria Giovanna e Pasquale, dal fratello Antonio e dal nonno Mario. Il rito delle condoglianze è straziante.

Al termine della celebrazione le croci nere delle confraternite aprono il corteo che porta in cimitero: pochi passi perché sta accanto alla chiesa, ma sembrano molti di più tanta è la moltitudine che segue la bara. C’è chi si ferma a leggere i manifesti. E tra i tanti ne coglie uno: “Cara Nico, rimarrai in qualche modo, al nostro fianco, continuando a donarci qualcosa di inconoscibile e impercettibile, tuttavia ben forte e presente, tanto da non scomparire mai”.

RIPRODUZIONE RISERVATA