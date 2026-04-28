Paese in festa per Sant’Isidoro tra riti religiosi e spettacoli 

Grande attesa per la suggestiva festa in onore di Sant’Isidoro, protettore degli agricoltori. I serrmannesi gli rendono onore con una rassegna che unisce i riti religiosi alla tradizione popolare più genuina. Aspetti che sono contemplati nel volume “Sant’Isidoro Agricoltore” scritto da Luigi Atzori: studioso e ricercatore della storia e delle tradizioni serramannesi, che sarà presentato sabato 2 maggio alle 18 nella chiesa di Sant’Angelo, in piazza Venezia, e che di fatto apre il cartellone 2026 dei festeggiamenti in onore di Santu ‘Sidoru.

La settimana successiva il 9 maggio, le “Pariglias di Santu ‘Sidoru”, alle 16 in località Sa Roja, saranno la vera anteprima della festa che, nella stessa giornata, vivrà sulla messa presso la parrocchia di San Leonardo (alle 19) con la partecipazione di Maria Luisa Congiu: l’artista folk sarda che alle 21 si esibirà in concerto. Il clou dei riti religiosi e civili in onore del patrono dei contadini sarà domenica 10 maggio. Una giornata densa di appuntamenti, aperta alle 9,30 dalla messa solenne in parrocchia, a cui seguirà la processione (il corteo muoverà da piazza del Popolo e toccherà via Roma, via Serra, via Trieste, via Rimembranze, viale Sant’Ignazio e, di nuovo, via Roma) accompagnata da gruppi folk del territorio, suonatori di launeddas e decine di traccas allestite dai maestri traccheris di Serramanna e non solo. In serata, dopo il pranzo comunitario, in programma le premiazioni delle migliori traccas e il concerto “Ballade ballade bois”.