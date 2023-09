Paese in festa per Santa Maria 

Giovedì, con la processione di andata verso la chiesetta campestre, hanno preso il via i festeggiamenti in onore di Santa Maria bambina. Tra un programma religioso e civile ricco di eventi, la processione di rientro del simulacro rappresenta un momento cruciale, il 9 settembre, con partenza dal boschetto di S. Maria Angiargia . L’organizzazione della festa vede la comunità partecipe, dalla preparazione lungo le strade dove passa il giogo di buoi con il simulacro sino alla cura meticolosa dei riti religiosi. «Quest'anno tanti giovani hanno dato prova di grande impegno organizzando un processione del rientro suggestiva», ha commentato il sindaco Francesco Sanna, « saranno presenti oltre 40 cavalli dietro all'insegna del gruppo cavalieri, i miliziani di Sant’Efisio a cavallo e due cavalieri dell'E sercito in alta uniforme». (g. g. s.)

RIPRODUZIONE RISERVATA