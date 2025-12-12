Paese in festa per Santa Lucia tra riti e fuochi d’artificio 

È una delle sagre più attese nell’hinterland: Maracalagonis è oggi in festa per Santa Lucia. Il programma prevede la celebrazione delle messe nella chiesa intitolata alla patrona alle 9 e, nel pomeriggio, alle 17. Seguirà in serata la processione che, partendo dalla stessa parrocchiale di Santa Lucia, attraverserà le vie Deledda, Gramsci, Umberto I, Marconi, Colombo, San Basilio, Minervini, fratelli Cervi, Corona, Garibaldi, Manzoni, dei Mille, San Gregorio, Nazionale, Omero, Kennedy, Santo Stefano, Nuoro, Cagliari, Parrocchia.

Alle 18, il rientro nella chiesa parrocchiale, dove verrà celebrata una messa solenne. Al termine il simulacro di Santa Lucia sarà riportato sempre in processione nella sua chiesetta passando per le vie Giovanni XXIII e Roma. Alle 19.30 la chiusura con i fuochi d’artificio. Il Comitato quest'anno è presieduto da Silvana Cabiddu. Il parroco don Nicolò Praxolu invita la popolazione a preparare “is fogadonis” (i falò), nei vicinati dove passerà la processione.

Questa festa è tra le più seguite nella zona ed è anche l'ultima dell'anno a Maracalagonis, dopo le sagre organizzate in onore di San Basilio, San Gregorio, la Madonna d'Itria e Santo Stefano.

