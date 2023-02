Paese in festa per Maria Ibba 

Tzia Maria Ibba ha compiuto 103 anni. Per la nonnina di Villanovaforru non è mancata la festa nella casa per anziani dove risiede. La presidente della coop Piccola Parigi che gestisce la struttura, Marilena Cavassa, rinnova gli auguri a nome dello staff: «Ancora una lunga vita». Il sindaco Maurizio Onnis e una delegazione del Comune hanno omaggiato Maria Ibba con i fiori a nome di tutta la comunità. Presenti alla festa che i bimbi delle Medie e della scuola parentale Semi di Quercia. Originaria di Villanovaforru, l’ultracentenaria si sposò nel 1940 a Ravenna con il maresciallo dei carabinieri Silvio Ibba. Visse col marito anche a Torino, dove ebbero la loro primogenita Mariella. La coppia tornò in Sardegna e qui nacque il secondo figlio, Cesare, unico ancora in vita. ( g. g. s. )

