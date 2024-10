Paese in festa per l’inaugurazione del Cagliari club 

In un clima di grande festa è stata inaugurato il Cagliari fan club ex rossoblù. Per l’occasione erano presenti i due sangavinesi eccellenti, Renato Copparoni, portiere storico del Cagliari, e Alessandro Deiola, attuale centrocampista rossoblù. Con loro l’argentino Josè Luis Palomino, Nicola Riva e i dirigenti del Cagliari Giorgia Argiolas e Paolo Vallone, capo ufficio stampa del Cagliari insieme ad Alessio Cordella, presidente del Fan Club Cagliari calcio.

Tanti i sangavinesi presenti a partire dal presidente del Cagliari club Roberto Ortu: «È stata una bellissima giornata - racconta - carica di emozioni. La nostra sede si trova a pochi metri di distanza dal grande murale dedicato a Gigi Riva e realizzato dall’artista sangavinese Paolo Mazzucco. Le iscrizioni al club sono sempre aperte e chiunque si può avvicinare nella nostra sede in via San Marco 8. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno fatto compagnia per l’apertura ufficiale del nostro club».

Uno dei fondatori è il portiere Renato Copparoni, il primo a parare un rigore a Maradona: «Siamo affiliati al Cagliari fan club, presieduto da Alessio Cordella. Avevamo costituito il sodalizio alcuni anni fa ma poi è arrivata la pandemia e abbiamo dovuto iniziare tutto dal principio. Entusiasmo ed emozione è stato il leitmotiv della bellissima giornata tra i soci del club». (g. pit.)

