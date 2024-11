Paese in festa per il patrono, celebrazioni al via 

Serramanna si prepara ai festeggiamenti in onore del Santo patrono San Leonardo. Il programma religioso si concentra nella giornata di domani, a partire dalle 10 con la messa e alle 17 con la celebrazione solenne officiata da padre Antonio Cirulli. A seguire la processione con il simulacro del santo, accompagnato dall’orchestra popolare sarda del maestro Bruno Loi e dei gruppi folk di Serramanna, Samassi e Villasor. Concluderà la giornata lo spettacolo pirotecnico previsto per le 20,45 che è stato affidato alla ditta Piano di Dolianova.

Il programma civile proseguirà nei giorni di venerdì alle 18,30, con il concerto nella parrocchia di San Leonardo del maestro di chitarra Alessandro Deiana. Grande attesa per il concerto, sabato alle 20,45, dello storico gruppo locale Skami Ska, che si esibirà in paese dopo ben 25 anni dall’ultima volta. Domenica, alle 15 intrattenimento per i più piccoli con Roberta Giochi Animù; alle 18 presso l’Ex Mà, commedia dal titolo “Chi tottu anda bei si coiausu” della compagnia teatrale Su Stentu e alle 20,30 spettacolo musicale del gruppo Freevival.

Lungo la via Roma saranno presenti stand con prodotti enogastronomici.

