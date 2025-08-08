Paese in festa per il nonnino 

Grande festa a Gavoi per il nuovo nonnino di cent’anni. Giovanni Marchi ha raggiunto il traguardo del secolo e ieri per lui è stata una giornata speciale: la messa di ringraziamento, il brindisi in piazza, la targa del sindaco Salvatore Lai e una cena con vista sul lago di Gusana. Il nonnino è stato festeggiato dai figli, dai nipoti, da tanti parenti e amici. Una vita di fatiche, scandita dal lavoro nell’ovile, la passione per la lettura e anche per le carte, il nonnino conserva uno spirito attivo e molto positivo. Non a caso ha ringraziato tutti con un sorriso e una frase significativa: «Non si arriva mai alla fine, c’è sempre un progetto per l’indomani».

