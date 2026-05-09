Paese in festa per i cento anni di nonno Maurizio 

La comunità di Siamaggiore ieri ha festeggiato i 100 anni di Maurizio Camedda. «Un secolo di vita, di esperienze e ricordi che rappresentano un patrimonio prezioso per tutto il paese», commenta il primo cittadino Davide Dessì che ieri mattina ha raggiunto la casa dell’anziano con gli amministratori. Il Comune ha voluto rendere omaggio a Maurizio, vedovo con tre figli, Tiziana, Mauro e Silveria, con la consegna di una targa e una pergamena celebrativa, alla presenza dei familiari e di tante persone che hanno voluto avvicinarsi per porgere i propri auguri. Emozionato e commosso, Maurizio Camedda, per una vita pastore e agricoltore, ha accolto tutti con un sorriso e una straordinaria lucidità: con la sua memoria di ferro ha riconosciuto tutti, scambiando parole e ricordi con ciascuno. «A nome di tutta la comunità - conclude il sindaco – auguriamo a Maurizio ancora tanta serenità e salute e diciamo a lui grazie per essere parte della storia del paese». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA