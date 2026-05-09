VaiOnline
Siamaggiore
10 maggio 2026 alle 00:44

Paese in festa per i cento anni di nonno Maurizio 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La comunità di Siamaggiore ieri ha festeggiato i 100 anni di Maurizio Camedda. «Un secolo di vita, di esperienze e ricordi che rappresentano un patrimonio prezioso per tutto il paese», commenta il primo cittadino Davide Dessì che ieri mattina ha raggiunto la casa dell’anziano con gli amministratori. Il Comune ha voluto rendere omaggio a Maurizio, vedovo con tre figli, Tiziana, Mauro e Silveria, con la consegna di una targa e una pergamena celebrativa, alla presenza dei familiari e di tante persone che hanno voluto avvicinarsi per porgere i propri auguri. Emozionato e commosso, Maurizio Camedda, per una vita pastore e agricoltore, ha accolto tutti con un sorriso e una straordinaria lucidità: con la sua memoria di ferro ha riconosciuto tutti, scambiando parole e ricordi con ciascuno. «A nome di tutta la comunità - conclude il sindaco – auguriamo a Maurizio ancora tanta serenità e salute e diciamo a lui grazie per essere parte della storia del paese». ( s. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, salvezza rimandata

l nello sport
La storia

Giovanna Aresu, una vita dedicata agli ammalati

I ricordi della prima infermiera dell’ospedale di Lanusei 
Simone Loi
Società

Festa della Mamma, l’eccezione felice nell’Isola senza figli

Policlinico di Monserrato, elefantini in dono per festeggiare i 1.058 bimbi nati nel 2025 
Umberto Zedda
G20 Spiagge

Nomadi digitali, oltre il turismo

«La Sardegna può giocare un ruolo molto importante per qualità della vita» 
Caterina De Roberto
Centrosinistra

Obama, endorsement lampo per Schlein

A Toronto il vertice mondiale dei progressisti. Avs insiste: no alle primarie 
Garlasco

Sempio, ombre sull’indagine del 2017

Il padre intercettato: «Il pm Venditti ci disse che sarebbe finita presto» 
Salute

Hantavirus, in Italia  scatta la quarantena per quattro persone

Erano sullo stesso volo Klm della donna morta a Johannesburg 