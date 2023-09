Paese in festa per celebrare il patrono San Maurizio 

Calasetta in festa per il patrono San Maurizio. Giovedì, alle 17.30, suggellamento dell’amicizia tra i popoli tabarchini. Alle 19 inaugurazione degli spazi digitali per la cultura tabarchina, degustazione del cus cus in via Umberto 61 dove, alle 20, ci sarà la proiezione del film “Tabarca storia del mare che unisce”. Venerdì cerimonie religiose e processione. Alle 21.30 musica con Franco Angioni e i “Ballate con noi”. Sabato, alle 19, Cristian Cocco presenta la squadra di basket che affronterà il campionato di serie C. Alle 21.30 il duo Cossu e Zara. Domenica il raduno “Calasetta in vespa”, alle 16 basket in carrozzina col memorial Griva e alle 21, musica con i Radiobreska. (s. g.)

