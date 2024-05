«Paese ignorato dai croceristi» 

Dal porto industriale ad Oristano senza fermarsi a Santa Giusta. I turisti che martedì scorso sono scesi dalla nave da crociera ancora una volta hanno snobbato il paese lagunare. E per questo monta la polemica.

Gli amministratori comunali si sentono esclusi e protestano contro l’Autorità portuale. L’ex sindaco Antonello Figus, invece, ora consigliere di minoranza, accusa il Comune di scarso impegno: «Meglio che i turisti non vengano. Da ammirare ora c’è solo la basilica».

Il Comune

Il vicesindaco Pierpaolo Erbì parte all’attacco: «In varie occasioni abbiamo chiesto di essere inseriti nei vari itinerari da proporre ai vacanzieri, ma nessuno ha mai preso in considerazione la nostra richiesta. Il motivo? Non lo so. È vero, tante opere non sono fruibili, ma non possiamo investire se prima non abbiamo la certezza che anche Santa Giusta possa diventare un luogo da visitare». E così il vicesindaco annuncia che «Per il prossimo sbarco stiamo mettendo in piedi un progetto in maniera autonoma. Che noi stessi pubblicizzeremo per attirare i vacanzieri. Quando è arrivata la prima nave ad accogliere i turisti era presente il nostro gruppo folk, abbiamo distribuito anche i dolci tipici, poi però nessuno ci ha considerato».

La polemica

Antonello Figus parla invece di poco interesse da parte della Giunta: «Ho scoperto che arrivava un’altra nave da crociera leggendo L’Unione sarda, non grazie agli amministratori. Eppure un’occasione così importante per il territorio andrebbe discussa in Consiglio e si dovrebbe lavorare tutti assieme, coinvolgendo anche le imprese e le associazioni. Invece silenzio. Io da presidente della Fondazione Sardegna Isola del Romanico avrei potuto organizzare visite guidate alla basilica». Figus poi scatta una fotografia di ciò che è meglio non mostrare: «L’altorilievo di ceramica all’ingresso del paese è nascosto dalla erbacee, la tomba a camera è fruibile se venisse pulita». Ma non solo, il museo non ha ancora aperto le porte e non è stata ancora installata la testa dell’anguilla. «L’Autorità portuale - conclude Figus - se ha un progetto concreto in mano, dice sicuramente di sì».

