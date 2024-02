Paese dimenticato dagli autobus 

Treni in ritardo, pullman insufficienti, servizi di supporto assenti. È lungo l’elenco delle doglianze dei pendolari del Parteolla che da tempo chiedono un’inversione di rotta nell’organizzazione del trasporto pubblico locale. Se a Dolianova, Serdiana e Donori la situazione sembra essere sotto controllo grazie al potenziamento del numero degli autobus per studenti e lavoratori, a Soleminis nulla è cambiato. Il paese continua ad essere tagliato fuori dalla linee degli autobus. «Lavoro in una gastronomia di Selargius e utilizzo i mezzi pubblici per raggiungere il posto di lavoro - denuncia Erika Serra, pendolare di 32 anni - prendo servizio intorno alle 13 e l’unico treno compatibile è quello delle 11.18. Purtroppo non posso fare altrimenti, ciò che non è ammissibile sono i continui ritardi e la mancanza di una sala d’attesa per i passeggeri. La stazione di Soleminis è chiusa da tempo. Chi deve prendere il treno è costretto ad attendere fuori col caldo, il freddo, il vento o la pioggia».

Una situazione difficile che presto potrebbe sfociare in una protesta clamorosa. Un clima di forte disagio sfociato in decine di post sui social. «Un'altra cosa assurda è che la domenica chi non ha un mezzo proprio non può muoversi dal paese perché non ci sono corse per il capoluogo - afferma un altro utente - chi garantisce il nostro diritto alla mobilità?». Situazione difficile segnalata a più riprese anche dal sindaco Fedele La Delfa che ieri ha fatto recapitare ad assessorato dei Trasporti e Arst l’ennesima richiesta d’aiuto. «Già dal 2022 abbiamo chiesto all’Arst di mettere a disposizione un pullman dedicato agli studenti di Soleminis - spiega il sindaco - siamo riusciti anche a trovare le risorse (60 mila euro per il biennio 2023/2024) per l’avvio di un progetto sperimentale. La cosa paradossale è che non si riesce a far partire il progetto. Non si capisce il perché di questa inerzia dell’Arst». Per aggirare l’ostacolo, l’amministrazione ha provato ad accordarsi anche con gli operatori privati: «Ci hanno risposto che le risorse sono insufficienti - spiega - per attivare il servizio servirebbe anche un ticket a carico dei passeggeri. È inaccettabile. C’è chi ha già acquistato un abbonamento. Il servizio pubblico ha il dovere di intervenire».

