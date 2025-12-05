Paese cardioprotetto: installati quattordici defibrillatori 

Fluminimaggiore, paese cardioprotetto. Nei giorni scorsi si sono conclusi i corsi per l’utilizzo del defibrillatore, Decine di cittadini hanno partecipato alle lezioni teoriche e pratiche programmate nell’ambito di un progetto finanziato dal Gal.

L’iniziativa ha incontrato i favori di tanti fluminesi che possono contare su 14 postazioni dotate di defibrillatore dislocate in tutto il territorio comunale. Uno è stato installato anche nella località balneare di Portixeddu. «Siamo molto soddisfatti di aver completato tutto il percorso per diventare un paese cardioprotetto – afferma l’assessora Stefania Massa – i cittadini hanno partecipato ai corsi con grande entusiasmo e interesse. Le postazioni sono numerose e garantiscono un primo soccorso sia nel centro urbano che nel litorale, vicino alle scuole, alla chiesa parrocchiale e nella frazione di Sant’Angelo». Tutte le attrezzature sono state acquistate grazie a finanziamenti di 100mila euro. Con una parte di queste risorse il Comune ha deciso di acquistare anche alcune attrezzature per l’Università della terza e età e per la ludoteca comunale». (fe. ma.)

