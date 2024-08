Paese assetato, Abbanoa rinvia i lavori  

A luglio Abbanoa aveva annunciato l’imminente inizio dei lavori per potenziare la condotta idrica a servizio di Lanusei e Loceri. I tempi stimati erano di tre settimane. Invece la tabella di marcia s’è inceppata. «La fine dei lavori per il bypass del Flumendosa è slittata di altre due settimane». È l’accusa di Gianfranco Lecca, sindaco di Loceri, che ora più che mai muore di sete ed è lo stesso primo cittadino a spiegare i motivi del peggioramento delle condizioni: «Abbanoa ha dimezzato il numero delle autobotti a disposizione dei cittadini. L’emergenza siccità nel nostro paese è gestita da un ente incapace di fronteggiare il quotidiano». Intanto tutto il territorio resta ostaggio della siccità, con oltre la metà dei paesi che, ogni giorno, subiscono restrizioni nell’erogazione.

Intervento fantasma

Il mese scorso, al culmine di un incontro in Regione a cui avevano partecipato i sindaci ogliastrini, era stata Abbanoa ad annunciare la novità. Un intervento su 570 metri di condotta per salvare due comunità dalla sete. Costo dell’operazione: 180 mila euro. Con la linea liberata da una strozzatura, Abbanoa ed Egas confidano di immettere in rete 3 litro d’acqua al secondo in più sia per Lanusei che per Loceri. Risultato: Lanusei avrebbe 16 litri d’acqua al secondo disponibili, mentre l’incremento garantirebbe l’intero fabbisogno alla popolazione di Loceri. Una nuova tubazione di collegamento congiungerà il partitore di Ilbono e il serbatoio di Girilonga (Lanusei) che fungerà da partitore per il territorio di Loceri. Tutto bello e interessante, se non fosse che i tempi stimati sono ormai saltati e settembre è alle porte. «Abbanoa? Usa soluzioni che peggiorano il problema», rincara la dose Lecca.

In Procura

«I lavori potevano essere eseguiti nell’arco di una settimana, ma il cantiere va a rilento e oggi Abbanoa chiede altro tempo che i cittadini di Loceri non hanno più». L’intervento-lumaca non convince il sindaco Lecca che ha convertito il suo malcontento in una denuncia in Procura. Il capo dell’amministrazione comunale sostiene che il gestore abbia tradito le attese. «Il Comune è al lavoro per assicurare gli stessi diritti a tutti. Ci rivolgiamo alla Procura della Repubblica: questa è una beffa, oltre che una gestione sbagliata che rende simile a una lotteria l’arrivo dell’acqua ogni giorno, lotteria che sta punendo chi ha dato ascolto alle facili promesse. Abbiamo tutti sotto gli occhi la gestione approssimativa e l’ingiustizia di scelte sbagliate che stanno ricadendo su cittadini ora esasperati. Per non parlare dei turisti a cui devono essere offerti servizi adeguati».

