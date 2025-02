Paese ammesso a Città che legge 

C’è anche Dolianova tra i 750 Comuni italiani ammessi al concorso “Città che legge 2024-2025-2026”, promosso dal “Centro nazionale per il libro e la lettura” del ministero della Cultura in collaborazione con l’Anci. Il paese del Parteolla, che da 10 anni ospita il festival Street Books organizzato dall’associazione “Miele Amaro”, è stato inserito nell’elenco per l’attenzione che riserva alla cultura e alla promozione della lettura con il coinvolgimento di scuole, associazioni, librerie, edicole, case editrici. A gennaio, è stato firmato il “Patto della lettura” tra Comune, istituto comprensivo, Miele Amaro, casa editrice “Grafiche del Parteolla” (realtà che vanta oltre 450 pubblicazioni al suo attivo), libreria Fantalibri, Biblioteca e circolo Dolia (uno dei centri di lettura più longevi in Sardegna). L’obiettivo è migliorare il benessere degli individui attraverso lo sviluppo del pensiero critico. Oltre agli appuntamenti tradizionali con le attività nelle scuole, le presentazioni di libri e gli incontri che si tengono al circolo Dolia e in biblioteca e il festival Street Books, quest’anno Dolianova ha aderito anche alla manifestazione “Libriamoci” che ha coinvolto le scuole del paese, mentre in primavera parteciperà al “Maggio dei libri”. (c. z.)

