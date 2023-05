Paese alle urne: sfida a due per conquistare il Municipio 

Domani gli elettori di Fluminimaggiore si recheranno alle urne per l’elezione del sindaco e il rinnovo del Consiglio comunale.

Due gli schieramenti in corsa, quello del sindaco uscente Marco Corrias, che si ripresenta agli elettori con la lista civica numero 1 “Continuiamo per Flumini” e quello del capogruppo dell’opposizione Paolo Sanna, candidato sindaco della lista “Uniti per il Futuro”. Per entrambi i candidati sindaco e gli spiranti consiglieri delle rispettive liste, sarà oggi una giornata dedicata al riposo, dopo una campagna elettorale svolta contattando in maniera diretta ogni singolo elettore. «Abbiamo avuto molti segnali positivi – spiega il sindaco uscente Marco Corrias – poi saranno le urne a sancire un risultato positivo o meno. Per quanto ci riguarda, siamo convinti di aver fatto una campagna elettorale corretta nei toni e concreta nella sostanza delle cose. La parola ora spetta in maniera democratica agli elettori».

Campagna elettorale corretta anche per i candidati della lista numero 2 “Uniti per Flumini”. «Abbiamo fatto il porta a porta – spiega il candidato sindaco Paolo Sanna – tenendoci fuori da qualsiasi polemica. In maniera corretta abbiamo presentato agli elettori i candidati consiglieri della nostra lista e i nostri programmi per il futuro di Fluminimaggiore. Siamo fiduciosi. Poi sarà la maggioranza degli elettori a decidere». Domani nel paese minerario andranno a votare 2.552 elettori.

