«Paesaggio e archeologia a rischio» 

In Sardegna sono depositate 711 richieste di autorizzazione per la realizzazione di impianti da energia rinnovabile. Complessivamente, i progetti per sistemi eolici prevedono l’installazione di circa 2300 pale, seicento solo in Gallura. Tre mesi fa, un parere del ministero della Cultura reso dalla “Soprintendenza speciale per il Piano di ripresa e resilienza” ha stroncato duramente l’assalto ai danni dell’Isola. «Nella regione Sardegna è in atto una complessiva azione per la realizzazione di impianti da fonte rinnovabile (fotovoltaica, agrivoltaica, eolica offshore e onshore) tale da superare già oggi di ben sette volte quanto previsto dall’obiettivo da raggiungersi al 2030 sulla base del FF55», si legge nel documento del ministero compreso nella procedura di richiesta di autorizzazione di un parco eolico nella zona di Villanovaforru. Una complessiva azione «tanto da prefigurarsi la sostanziale sostituzione del patrimonio culturale e del paesaggio con impianti di taglia industriale per la produzione di energia elettrica oltre il fabbisogno regionale previsto». Si tratta di una posizione tecnicamente limitata a un progetto, in realtà il contenuto del parere ha portata generale. Nel caso del parco di Villanovaforru, «considerato che l’areale risulta caratterizzata da una notevole densità di monumenti soprattutto relativi all’età del Bronzo, si ritiene che il parco cosi come proposto nella documentazione progettuale non sia compatibile con la tutela del patrimonio archeologico». Non solo, c’è il dubbio che «l’impianto possa inibire la lotta agli incendi mediante l’utilizzo di mezzi aerei».

Recentemente, i comitati contro la speculazione energetica hanno predisposto una proposta di legge con richiesta di moratoria pronta per essere approvata dall'Aula. Il testo prevede che «nelle more dell'individuazione delle aree e dei siti idonei all'installazione di impianti da fonti rinnovabili, così come previsto dal dm del 2010, e dell'approvazione di un Piano energetico ambientale regionale da predisporre con il pieno coinvolgimento delle comunità locali della Sardegna sono sospesi tutti i procedimenti autorizzativi attualmente in corso». La proposta non è mai stata discussa.

